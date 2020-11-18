В Орле построят водовод за 81 миллион рублей

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В Орле построят еще один участок водовода. Трубы проложат на участке от улицы Авиационной до Генерала Родина.

Строительство обойдется в 81,1 миллиона рублей, средства выделены в рамках национального проекта "Экология". По планам, новый участок водовода позволит обеспечить более полутора тысяч горожан чистой питьевой водой.

- Поиск подрядчика начнётся в начале 2021 года. Реализация проекта будет разбита на два этапа. Конечный срок ввода в эксплуатацию – IV квартал 2021 года, - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Напомним, в 2020 году в Орле сдан в эксплуатацию участок водовода, проложенный по улице Высоковольтной.