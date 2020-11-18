«Экологистик» попытался освоить новые масштабы и Орел зарос мусором

Уже не первую неделю Орел продолжает тонуть в бытовых отходах Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 18 ноября, в Орле на заседание профильного комитета горсовета по ЖКХ прошла оживленная дискуссия из-за очередных проблем с вывозом мусора. Уже не первую неделю город продолжает тонуть в бытовых отходах.

Как выяснилось, причина в увеличившихся масштабах работы компании по вывозу мусора. Ранее «Экологистик» занималось сбором ТКО только в Орле, а теперь взял на себя ответственность по вывозу мусора и в ряде районов области. Правда, итогом стал дефицит производственных мощностей. На городскую администрацию посыпались жалобы от разгневанных жителей.

- Неделю назад «Экологистик» заверил, что в ближайшей перспективе войдут в установленные графики по вывозу коммунальных отходов. Кроме того, мусоросортировочный завод пообещали продлить время, что перевозчик мог делать дополнительные рейсы. В настоящее время ситуация в Железнодорожном районе нормализовалась, а вот в Заводском районе еще тяжелая, - пояснили «КП» в пресс-службе горсовета Орла.

Ряд депутатов предложили расторгнуть контракт с перевозчиком, однако такая идея не получила широкого одобрения. Организация пообещала устранить проблему с мусором к 23 ноября.