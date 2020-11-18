На трассе под Орлом один большегруз протаранил другой

В аварии есть пострадавший Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. В аварии не обошлось без пострадавших.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером во вторник, 18 ноября. 28-летний водитель ехал за рулем грузовика марки "Хендаи" по трассе М-2 "Крым" со стороны Курска в сторону Москвы, было около половины восьмого. Впереди в этот момент ехала фура "ДАФ".

- В районе 379 км водитель не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем "ДАФ". В результате ДТП водитель автомобиля "Хендай" получил телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Мужчину увезли в больницу, ему потребовалась госпитализация.

Это не единственное ДТП с пострадавшим, случившееся на орловской дороге за минувшие сутки. Одна из аварий закончилась трагически: легковой "Форд" врезался в грузовик, водитель скончался от полученных травм.