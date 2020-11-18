В Орловскую область поступят экспресс-тесты на коронавирус Фото: Архив "КП"

В Орловскую область поступят экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Иван Залогин в ходе онлайн-брифинга с журналистами, который состоялся сегодня 18 ноября.

В нескольких регионах России применяется практика использования быстрого тестирования, начнет применяться она и в нашем регионе. Как отметил Залогин, область уже сейчас ожидает поставку тестов. Поступят они в поликлиники, где при обслуживании пациентов медики будут проводить экспресс-диагностику: тест способен за 15 минут показать наличие или отсутствие коронавируса. По словам чиновника, экспресс-тестирование поможет снизить нагрузку на лаборатории и стационар.

- Стационары тоже снабдят экспресс-тестами. На этапе поступления пациентов будет проводиться тестирование. Если есть коронавирус, то пациента будут маршрутизировать по тому порядку, который есть – в ковидные подразделения, - рассказал Иван Залогин.