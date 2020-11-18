В орловском райцентре Верховье построят спортплощадку

Работа уже идет и, по планам, должна завершиться в декабре. Фото: orel-region.ru

В орловском райцентре Верховье построят универсальную спортивную площадку. Работа обойдется в 6 миллионов 700 тысяч рублей.

Оборудование спортивного объекта уже идет в рамках национального проекта "Спорт - норма жизни". Завершиться строительство должно, по планам, в декабре текущего года.

- На данный момент выполнено устройство щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия. В ближайшее время планируется доставка и монтаж оборудования для «Воркаута», футбольных ворот, баскетбольных стоек и щитов, волейбольных стоек, а также укладка покрытия из искусственной травы, - рассказали "КП" в пресс-службе областной администрации.

Сейчас ведется строительство еще одного спортивного объекта в другом районном центре - городе Мценске. Здесь появится физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.