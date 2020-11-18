В Орле несовершеннолетняя пешеход оказалась под колесами иномарки

ДТП случилось на Октябрьской улице в вечернее время Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле произошло ДТП с несовершеннолетней участницей дорожного движения. Девушка переходила дорогу в неположенном месте и оказалась под колесами иномарки.

Авария случилась в Советском районе города вечером во вторник, 17 ноября. 42-летний водитель ехал за рулем легковой иномарки "Опель" по Октяьрьской улице со стороны Красноармейской. В районе дома 47а (район сквера Гуртьева) машина сбила 16-лентнюю девушку-пешехода.

- В результате ДТП пешеход получила травмы, не госпитализирована, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За минувшие сутки на территории региона зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий. В одной из аварий погиб человек.