В Орле грабитель напал на пожилую женщину в подъезде дома

В Орле грабитель напал на женщину в подъезде дома Фото: Архив "КП"

В Орле в подъезде одного из домов на пожилую женщину напал грабитель. Он похитил дамскую сумочку, в которой лежали документы, телефон и деньги, а также пакет с алкоголем.

Все произошло в многоквартирном доме в Заводском районе города. Орловчанка пыталась догнать грабителя, помогали ей и очевидцы случившегося, но поймать самостоятельно преступника им не удалось. Жертва грабежа пошла в полицию.

Там пенсионерка рассказала, что до нападения она отоваривалась в магазине. Как выяснилось позже, там ее и приметил грабитель. Оперативникам удалось его поймать благодаря записям с камер видеонаблюдения супермаркета.

- Полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался ранее судимый 35-летний житель соседней области, недавно прибывший в Орел. Он не стал отрицать своей причастности к произошедшему. После совершения преступления и бегства подозреваемый потерял часть похищенного, а остальное выбросил по дороге, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Грабитель задержан, ведется расследование уголовного дела.