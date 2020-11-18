В Орле изменят схему движения транспорта на время ремонта Красного моста

Маршруты движения транспорта в Орле изменятся на время ремонта Красного моста Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле на время ремонта Красного моста будет разработана альтернативная схема движения транспорта. Переправу, по планам, перекроют уже весной 2021-го, а реконструкция займет два с половиной года.

Конракт на ремонт Красного моста с подрядчиком (вести работу здесь будет та же организация, что завершала ремонт моста Дружбы) будет заключен на следующей неделе, а через несколько месяцев стартуют работы. Сейчас в горадминистрации создана рабочая группа, которая должна переосмыслить маршруты движения общественного транспорта с оглядкой на закрытие моста. Новые контракты с перевозчиками начнут действовать с 1 января 2021 года.

- Рабочая группа проанализирует нынешнюю маршрутную сеть с учетом скорого перекрытия Красного моста. В результате этого анализа будет скорректирован реестр маршрутов на 2021 год. И только после этого состоятся конкурсные процедуры, которые определят перевозчиков на 2,5 года — на период реконструкции Красного моста, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.