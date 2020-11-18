СМИ: Екатерина Данилевская покидает администрацию Орла

Заместитель главы администрации Орла по социальным вопросам Екатерина Данилевская покидает свой пост. Сообщается, что она займет должность в областном правительстве.

О том, что Данилевская уходит из горадминистрации сообщило сетевое издание "Орловские новости" со ссылкой на свой источник.

Отметим, что покинет чиновница аппарат мэрии с приходом нового мэра Юрия Парахина.

Екатерина Данилевская работает в городской администрации с 2006 года, социальные вопросы курирует с 2009-го. С 2000 по 2005 год работала в администрации области в правовом управлении.