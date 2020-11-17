Коронавирус в Орловской области: медработников снимают с заградительных постов на въезде в область

Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

В Орловской области несколько изменится работа учетно-заградительных постов, расположившихся на въездах в регион. Теперь здесь не будут дежурить медицинские работники.

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе традиционного прямого эфира в соцсетях, посвященного ситуации с коронавирусом.

Как отметил глава региона, вахту продолжат нести сотрудники ГИБДД, при необходимости гаишники и будут направлять приезжающих в медучреждение. Освободить медиков от обязанности дежурить при учетно-заградительных постах решено в связи с тем, что пик возвращения жителей Орловщины из других регионов прошел.