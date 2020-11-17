«Заначка» в банке: орловец попал статью за хранение наркотиков Фото: Архив "КП"

44-летний житель Мценска стал фигурантом уголовного дела за найденное дикорастущее наркорастение. Мужчина, недолго думая, забрал его с собой. Теперь его грозит реальный срок.

Полицейские нагрянули к амчанину домой и обыскали жилище. «Запрещенку» обнаружили в банке в кухонном шкафу. Мужчина даже не стремился ее прятать и пояснил: для собственного употребления.

- Согласно проведенному исследованию, найденное вещество оказалась марихуаной общей массой 42,5 грамма. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Ведется дознание, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.