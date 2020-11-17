Орловец похитил у дачника сельхозтехнику на 100 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Орловской области полицейским удалось установить личность похитителя сельхозтехники. 45-летний житель Троснянского района решил получить легкие деньги и попал под статью.

Мужчина заглянул на чужую дачу в Кромском районе и заприметил сеялку и косилку-измельчитель. Недолго думая, он погрузил их свой автомобиль и уехал, а вскоре продал добычу.

- Гражданин не стал отрицать своей причастности к преступлению. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.