В орловское село, в котором мужчина напал на школьницу, вернули автобус Фото: Архив "КП"

Дети из орловского села Казарь Залегощенского района вновь смогут добирать на занятия в школу и назад домой на автобусе. История с нападением мужчины с электрошокером на девятилетнюю девочку заставила местную администрацию навести порядок с перевозкой детей.

Напомним, о происшествии стало известно на прошедшей неделе. Мама школьницы обратилась к журналистам телекомпании «Истоки» и рассказала о том, что пережила ее дочка по дороге домой. К счастью, она смогла отделаться несколькими синяками, но пережила сильнейший стресс.

Почему же все это произошло? Вновь камнем преткновения стала убитая грунтовая дорога, по которой нельзя пускать школьный автобус. Вот и вынуждены были дети ходить пешком.

- Состояние дороги от села до автодороги «Орел-Ефремов», являющейся частью маршрута движения школьного автобуса, не соответствовало нормативным требованиям. В результате подвоз учеников из села Казарь и деревни Ореховка не осуществлялся, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

По итогам проверки ведомство подало на администрацию Залегощенского района иск в суд с требованием привести дорогу в порядок и организовать перевозку детей. В настоящее время дорогу уже отремонтировали и пустили по ней школьный автобус.

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