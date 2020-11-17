Коронавирус в Орловской области: зафиксировано 112 нарушений масочного режима в транспорте

В Орле и области продолжаются рейды в общественном транспорте Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. На нарушителей составляют протоколы об административном правонарушении, далее – штраф.

По данным регионального Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, за весь период пандемии выявлено 112 нарушений масочного режима. За прошедшую неделю - 23 протокола направлено в суд.

- Органами местного самоуправления проведено более 220 контрольных мероприятий в общественном транспорте, - добавил Алексей Субботин, и.о. руководителя Департамента строительства.

Кроме того, административные комиссии с 10 по 16 ноября провели 8719 проверок. Меры реагирования в отношении нарушителей санитарно-эпидемиологических правил применены 185 раз.