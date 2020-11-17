В Орле многодетному отцу пришлось через суд доказывать, что он многодетный

Фото из архива "КП" Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле многодетному отцу через суд пришлось доказывать, что он многодетный. Соцзащита отказывала в продлении статуса из-за того, что дети были зарегистрированы по другому адресу.

Статус многодетной семья получила весной 2019-го года, однако через год, когда потребовалось этот статус продлить, отдел соцзащиты Заводского района Орла мужчине отказали. Хотя фактически дети проживали с папой, регистрация у них оказалась по другому адресу, что и стало причиной отказа. Орловец пошел с жалобой в прокуратуру, надзорное ведомство помогло восстановить его права.

- В целях восстановления законности прокурор обратился в суд с иском о признании отказа в продлении семье заявителя статуса многодетной необоснованным и обязании продлить соответствующий статус. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме,- рассказали "КП" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.