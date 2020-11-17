Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 17 ноября 2020 года

Данные регионального оперштаба

В Орловской области на 17 ноября 2020 года подтверждено 135 случаев заражения коронавирусом. Оперштаб рассказал где выявлены новые заболевшие и как в целом распространен COVID-19 по региону.

В Орле за сутки выявлено еще 49 заболевших, в Орловском районе 27, в Малоархангельском 12, в Покровском 8, в Верховском еще 7 заразившихся, в Урицком 6, в Хотчнецком 5, в Новодеревеньковском и Залегощенском по 4, во Мценском, Краснозоренском, Ливенском, Глазуновском и Дмитровском районах заболело еще по 2 человека, в Троснянском районе, Болховском и Шаблыкинском заболело по 1 человеку.

В целом картина на сегодняшний день сложилась следующая, согласно данным регионального оперативного штаба: в Орле за месяцы пандемии заболело коронавирусом 7 309 человек, в Орловском районе 1 591, в Ливенском 1 098, в Мценском 811, в Урицком 380, в Болховском 322, в Дмитровском 303, в Хотынецком 225, в Новодеревеньковском 218, в Свердловском 207, в Малоархангельском 206, в Покровском 183, в Залегощенском 164, в Колпянсском 156, в Кромском 147, в Верховском 136, в Должанском и Шаблыкинском по 108, Глазуновский - 102.

Есть районы, в которых число заболевших менее сотни. Это Новосильский - 96, Знаменский - 88, Троснянский - 82, Сосковский - 78, Краснозоренский - 68, Корсаковский - 29.

Всего в Орловской области заболело 14 215 жителей, 10 975 выздоровело.