Коронавирус в Орловской области: придорожным кафе разрешили работать по ночам

В Орловской области разрешили работать по ночам придорожным кафе Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области частично снят запрет на работу заведений общепита в ночное время. Разрешили работать по ночам придорожным кафе.

Такое решение принял оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Теперь запрет на работу с 23.00 и до 6.00 не распространяется на заведения общепита, расположенные вдоль дорог в Орловской области. Это трасса М-2 "Крым", "Калуга-Орел", "Орел-Тамбов", "Орел - Брянск - Смоленск", а также "Тросна-Калиновка". Речь идет только о работе таких кафе как заведений общепита, без массовых мероприятий.

- Запрет деятельности предприятий общественного питания с 23.00 до 6.00 продолжает распространяться на территории региона, но за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов (без доступа посетителей в помещения объектов общественного питания), - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.