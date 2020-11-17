С подрядчиком, работающим в парке Победы Орла, продлят контракт

В Орле продолжается благоустройство парка Победы. Несмотря на споры с местными жителями и общественниками, здесь уже во всю кипит работа. Подрядчик ООО «Триумф» восстанавливает дорожки и оборудует тропиночную сеть.

Теперь фирму ждет новый контракт на 150 676 942 рублей. Сразу после завершения первого этапа благоустройства (до 1 мая 2021 года) организация приступит ко второму.

До 31 июля ООО «Триумф» предстоит установить световые опоры, малых архитектурные формы и мемориальную стелу, расширить тропиночную сеть вглубь парка, оборудовать детскую игровую и спортивную площадки.

- В последующем будет объявлен поиск подрядчика на реализацию второй очереди второго этапа. В ее рамках запланировано обустройство входной группы в парк Победы, тематических зон отдыха, летней сцены, некапитальных объектов общественного питания и пунктов проката спортивного инвентаря, установка видеонаблюдения, - сообщает пресс-служба мэрии Орла.