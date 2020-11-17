Ряд домов в Орле останется без горячей воды и электричества 17 ноября Фото: Архив "КП"

В Орле вновь прошли плановые отключения воды и электричества. Временные неудобства пришли в дома Советского и Заводского районов.

В девять часов утра горячую воду отключили в домах №14 и 16 по улице Латышских Стрелков. По информации диспетчера ООО «Газпромтеплоэнерго Орел» здесь проходит обслуживание бойлера. Воду должны дать в 12 часов.

Без электричества с девяти часов утра жители домов №1 по улице Андрианова, Костомаровской (1) и Октябрьской (дома № 132-136). Подачу ресурса должны восстановить также в 12 часов.

Кроме того, по данным диспетчера АО «Орелоблэнерго», с 14 до 17 часов будет отключено электроснабжение домов по улице Игнатова (43), Приборостроительной (46) и Цветаева (33-46).