В Орле планируют продать 30 объектов муниципальной собственности Фото: Архив "КП"

В Орле вновь встал вопрос о муниципальной собственности. С помощью ее передачи в частные руки и приватизации в 2021 году планируют частично лишить проблемы с многомиллионными долгами города.

В плане на приватизацию оказались 30 объектов - 29 нежилых помещений (в основном подвальные и цокольные помещения) и одна асфальтобетонная площадка с земельным участком. Общая их стоимость - 44 миллиона 435 тысяч рублей.

Идею о приватизации поддержали члены комитета горсовета по муниципальной собственности. Заседание состоялось сегодня, 17 ноября.

- Депутаты согласились с внесенным проектом. Однако внесли следующую поправку снизили предполагаемые доходы от приватизации до 22 млн 217 тысяч рублей, то есть половина от предложенной администрацией города суммы, в виду риска возможного отсутствия спроса, - сообщает пресс-служба горсовета Орла.