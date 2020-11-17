Коронавирус в Орловской области: вузы переходят на дистанционный режим

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В Орловской области все высшие учебные заведения переходят на дистанционный режим обучения. Такое решение было принято накануне, 16 ноября, оперативным штабом совместно с ректорами вузов.

Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков в прямом эфире в соцсетях, посвященном тематике коронавируса. Переход на дистанционку - это не каникулы для студентов, обучение будет проводиться в удаленном формате. Кроме того студентам, проживающим в общежитиях, предложат разъехаться по домам. Не коснется эта мера иностранцев.

- Подобное решение предложили проработать и в четверг его рассмотрим по среднему профессиональному образованию, - отметил глава региона.

В то же время массово переводить школьников на дистанционный режим обучения не планируется, родители, которые хотят чтобы их дети обучались дома, могут написать соответствующее заявление. На сегодняшний день из более чем 76 тысяч учеников, на дистанционку перешли только 900.

- Я прошу разделять: школы и вузы - это не одно и то же. В вузах учатся уже взрослые ребята, которые могут самостоятельно находиться дома, - отметил Андрей Клычков.