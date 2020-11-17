Орловца осудили за нападение на судебного пристава Фото: Архив "КП"

В Орловской области вынесли вердикт амчанину, устроившего потасовку прямо в здании мировых судей города Мценска. Мужчина напал на судебного пристава и побил его.

Инцидент произошел в райцентре в феврале 2020 года. Дебошир с долгами не нашел иного способа отстоять свою точку зрения. У мужчины возникла острая неприязнь к сотруднику УФССП, которую он и не стал сдерживать. В итоге попал под уголовную статью 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

- Житель Мценска признан виновным в совершении данного преступления. Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.