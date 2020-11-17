Коронавирус в Орловской области: под аппаратами ИВЛ находится 14 пациентов

О ситуации с коронавирусом в регионе рассказал в прямом эфире его глава Андрей Клычков

В Орловской области 14 пациентов, заразившихся коронавирусом, находится под аппаратами искусственной вентиляции легких. Все они в тяжелом состоянии.

О ситуации, складывающейся в регионе, рассказал губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсетях накануне, 16 ноября. Он отметил, что за неделю на Орловщине почти тысяча человек заболела коронавирусной инфекцией, а точнее 934. При этом выздоровело 706 орловцев. Ушли из жизни за прошедшие 7 дней 5 пациентов с коронавирусом. При этом ситуации со свободными койками в больницах остается напряженной: свободно 8,72 % но в цифрах это всего 32 койки.

- Крайне напряженная ситуация. Роспотребнадзор принял решение, что можно выписывать по наличию одного теста и продолжать наблюдение, - отметил Андрей Клычков.

Таким образом легкие пациенты будут наблюдаться дома, освобождая места для тяжелых.

Как уже рассказывала читателям "КП", в ближайшее время в регионе планируется ввести еще более 200 ковидных коек: в больнице им. Семашко и Кромской ЦРБ.

Мы следим за развитием ситуцации.