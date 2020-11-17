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В честь юбилея орловского поэта выпустили памятную монету

Портрет Афанасия Фета украсил семь тысяч двухрублевок
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Портрет Афанасия Фета украсил семь тысяч двухрублевок

Портрет Афанасия Фета украсил семь тысяч двухрублевок

Уже совсем скоро, 5 декабря, в Орловской области отметят 200-летние поэта-земляка Афанасия Фета. В библиотеках и музея готовят праздничные программы, а Банке России - памятную серебряную монету.

Двухрублевая монета с портретом Афанасия Афанасьевича запущена в оборот с сегодняшнего дня, то есть с 17 ноября. Она выполнена из драгоценного металла 925-й пробы весом 15,55 грамма. Количество монет небольшое – всего семь тысяч штук.

- Монета пополнит серию «Выдающиеся личности России». На ее лицевой стороне расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, а на оборотной — портрет Фета на фоне выполненных в технике лазерного матирования стилизованных поэтических строк, - сообщает пресс-служба мэрии Орла со ссылкой на Банк России.