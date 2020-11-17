Коронавирус в Орловской области: среди заболевших стало больше детей Фото: Архив "КП"

В Орловской области вновь растет заболеваемость короновирусом среди детей. За последнюю неделю наибольшее число случаев заражения зафиксировали у подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Об этом сообщили 16 ноября на заседании регионального оперштаба.

По данным Управления Роспотребнадзора по Орловской области, удельный вес заболеваемости коронавирусом среди детей увеличился с 13,2% до 16,1%. При этом было отмечено: увеличено число новых случаев заражения детей до 1 года в 2,7 раза (с 2 до 7 человек) и подростков – на 9,3%.

- В общей структуре заболеваемости доля детей составляет 16,1%, а взрослых – 83,9%. Среди последних 67,4% являются лицами из числа работающего населения. Кроме того, стали чаще заражаться взрослые люди в возрасте 30-49 лет (+2,4%) и старше 65 лет (+ 9,5%), - пояснил руководитель ведомства Александр Румянцев.