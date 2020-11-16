В Орловской области освятили опасную дорогу Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области освятили опасный участок дороги. С такой инициативой выступили сотрудники ГИБДД, пригласившие священника.

Речь идет о дороге в Свердловском районе, а точнее об отрезке, на котором со стабильной периодичностью случаются дорожно-транспортные происшествия. Помимо представителя цервки и полицейских, в меропприятии поучаствовали школьники из отряда юных инспекторов дорожного движения, а также представители МЧС, которым нередко приходится спасать жизни пострадавших в автомобильных авариях.

- На территории Свердловского района один из аварийных участков - это 43 - 44 километры автодороги Орел-Тамбов. За 10 месяцев текущего года здесь было допущено четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых 10 людей получи травмы и один человек погиб, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.