Под Орлом сгорел гараж вместе с иномаркой

Спасти гараж и машину не удалось Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области пожар уничтожил гараж вместе с находящимся в нем автомобилем. ЧП случилось накануне,в воскресенье 15 ноября, в районном центре Глазуновка.

В пожарную службу очевидцы происшествия позвонили примерно в половине четвертого. Спасатели прибыли на место, где полыхал огонь.

- В результате пожара гараж выгорел изнутри на площади 24 квадратных метра. Сгорел находившийся внутри гаража автомобиль "Хендай Элантра". Кровля рядом расположенного гаража получила термические повреждения, - рассказали о последствиях происшествия "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Во сколько обойдутся материальные потери подсчитывают эксперты, к счастью, при пожаре никто не пострадал и не погиб. Причину, по которой огонь вышел из-под контроля, также предстоит установить.

Всего за прошедшие выходные спасатели региона выезжали на ликвидацию разных происшествий и их последствий 26 раз, в 11 случаях - на борьбу с огнем.