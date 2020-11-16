Во Мценске появится физкультурно-оздоровительный комплекс

Строительство уже ведется. Фото: orel-region.ru

В городе Мценске Орловской области вскоре появится физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. В настоящее время ведется строительство.

Обойдется создание спорткомплекса в 22,4 миллиона рублей, большая часть от этой суммы - средства федеральные, выделенные региону в рамках национального проекта "Демография". Сейчас выполнена такая часть работы, как обустройство основания, покрытие спортивной зоны, беговых дорожек, площадки.

- В настоящее время строители ведут работы по устройству оставшейся части асфальтобетонного покрытия тротуара, въезда и разворотной площадки (подсыпка песка, щебенение), подготовку к монтажу резиновых покрытий универсальной площадки, беговых дорожек и монтажу искусственной травы (устройство тепляков, завоз оборудования), - рассказали "КП" в пресс-службе обладминистрации.