Комиссия службы технадзора проверила готовность Орла к отопительному сезону

Орел получил паспорт готовности к отопительному сезону Фото: Ольга СУПОНЕВА

Город Орел получил паспорт готовности к отопительному сезону 2020-2021. Проверку провела комиссия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В облцентре отопительный сезон начался еще в октябре - с 5 октября затопили в социальных учреждениях, а с 7 числа батареи стали нагреваться в жилых домах. Серьезных сбоев на данный момент не произошло.

- Уважаемые жители! Напоминаем, что обо всех проблемах с отоплением жилых помещений следует сообщать в первую очередь в свою управляющую компанию. Именно эти организации ответственны за доведение ресурса, - напоминают орловцам в городской администрации.

Также сообщить о возникших перебоях с отоплением можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 43-22-12.