Орловца ждет наказание за оскорбление судьи и кражу телевизора Фото: Архив "КП"

В Орловской области на скамье подсудимых вскоре окажется 41-летний житель Мценского района. Здесь его встретят на не впервые – оскорбление и перебранка в суде, одна из причин, по которой он попал под уголовную статью.

Дело в том, что еще в январе 2018 году мужчина украл у своего знакомого в селе Спасское-Лутовиново телевизор за 9 тысяч рублей. На него возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). Когда дело дошло до разбирательства в Мценском районном суде, амчанин начал оскорблять судью и заработал себе еще статью 297 УК РФ (Неуважение к суду).

- Следственными органами завершено расследование уголовного дела в совершении 3 эпизодов преступлений. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.