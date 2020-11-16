В Орловской области уничтожили целую партию семян фацелии

В Орловской области уничтожили целую партии семян фацелии Фото: Архив "КП"

В Орловской области фирме по торговле семенами пришлось уничтожить целую партию семян фацелии – цветущего растения-медоноса. Его планировали отправить в Республику Беларусь, а вместо этого закопали на полтора метра под землей.

Дело в том, что во время лабораторной проверки семян, специалисты Управления Россельхознадзора нашли в партии карантинный объект – полевую повилику. Получить необходимый для торговли фитосанитарный сертификат предприятие не смогло. Предприятие дважды проводило очистку этой партии собственными силами, но убрать из нее повилику так и не удалось.

В итоге фирме пришлось утилизировать семена.

- За 2020 год в Орловской области было уничтожено, две партии семян фацелии, зараженной повиликой (12,5 тонн и 17 тонн). Повилика включена в «Единый перечень вредителей, болезней растений и сорняков, имеющих карантинное значение для РФ». Это растение снижает урожай и качество продукции, нарушает обмен веществ у растений, сильно ослабляет их, задерживает рост и развитие, нередко вызывает их гибель, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.