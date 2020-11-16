Автопарк орловского ТТП пополнился новыми автобусами. Фото: пресс-служба ТТП города Орла

Сегодня, 16 ноября, в Орле прошел первый тест-драйв дюжины новых автобусов «ВЕКТОР NEXT» трамвайно-троллейбусного предприятия. Первыми оценили их маневренность и удобство руководители МУПа - технический директор Сергей Казьмин, руководитель троллейбусного депо Александр Колесников и старший инженер Алексей Горбатов.

По словам экспертов, новые автобусы - это универсальная модель как для городских, так и для пригородных маршрутов. Кроме того, задняя площадка у них низкопольная с расширенным дверным проемом и специально оборудованными местами для маломобильных людей.

- Для нас также важно и то, что такой автобус достаточно прост в обслуживании. Ну и, конечно, интерьер и экстерьер. Думаю, эти машины украсят орловские дороги! - поделился Александр Колесников, начальник троллейбусного депо.

По информации пресс-службы ТТП, новый муниципальный транспорт выйдет в рейс уже в ближайшие дни.