В Орле хозяйка дружеского застолья обокрала гостя Фото: Архив "КП"

В Заводском районе Орла дружеские посиделки закончились визитом наряда полиции. Стражей порядка вызвал один из гостей.

Дело в том, что мужчина отдыхал в компании приятелей, все выпивали, веселились, но когда он решил отправиться к себе домой, не нашел, ни денег, ни телефона. Кто-то стащил из его карманов тысячу рублей и мобильник. Сознаваться в воровстве никто не спешил, тогда гость удалился, а вернулся уже с полицией.

- Для проверки информации и установления всех обстоятельств произошедшего прибыли сотрудники ОВД. Полицейские опросили присутствовавших. В ходе беседы 25-летняя девушка, хозяйка квартиры, призналась полицейским, что взяла телефон и деньги и спрятала их, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Девушка вернула похищенное, однако от уголовного дела по статье «Кража» ее это не избавило. В настоящее время хозяйке застолья мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.