Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 16 ноября 2020

География заболевания на 16 ноября 2020

В Орловской области количество заразившихся коронавирусом жителей достигло 13 тысяч 548 человек, за сутки статистика пополнилась еще 133 случаями заражения. Региональный оперативный штаб представил обновленную карту распространения COVID-19 по области на 12 ноября 2020 года.

За минувшие сутки заболевание выявили у 76 жителей Орла, по 11 человек заразились в Орловском и Мценском районам, по 7 – в Урицком и Шаблыкинском районах, 4 – в Хотынецком районе, по 2 – в городе Ливны, Новосильском и Малоархангельском районах, 3 – в Сосковском районах, по 1 – в Дмитровском, Новодеревеньковском, Покровском, Колпнянском и Кромском районах.

В целом за весь период пандемии по числу заболевших лидирует город Орел. Коронавирусную инфекцию здесь выявили у 7260 жителей. На втором месте Орловский район, где было выявлено 1564 случая заражения, на третьем – Ливенский район вместе с райцентром (1096 инфицированных). Далее по численности заразившихся идет Мценский район (809 случаев).

Более трех сотен заболевших в Урицком районе (374), в Ливенском районе (355), в Болховском районе (321) и в Дмитровском районе (301 заболевший). Кроме того, 220 человек заболели в Хотынецком районе, 214 – в Новодеревеньковском районе, 207 – в Свердловском районе, 194 – в Малоархангельском районе, 175 – в Покровском районе, 160 – в Залегощенском районе, 156 – в Колпнянском районе, 147 – в Кромском районе и 129 − в Верховском районе.

Перешагнул через отметку в сотню случаев и Должанский район. Здесь заболели 108 человек. Ровно сто заболевших в Глазуновском районе, 107 – в Шаблыкинском районе.

Менее сотни случаев заболевания по-прежнему в следующих районах: 96 – в Новосильском районе, 88 – в Знаменском районе, 81 – в Троснянском районе, 78 – Сосковском районах, 66 − в Краснозоренском районе и 29 – в Корсаковском районе.