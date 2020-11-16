Орловским аграриям выделили более миллиарда рублей господдержки в 2020 году Фото: Архив "КП"

Сегодня, 16 ноября, в Орле в формате видеоконференции прошло заседание регионального Правительства. Один из главных вопросов на повестке дня –успехи в развитии сельского хозяйства.

По данным главы Департамента сельского хозяйства Орловской области Александра Шалимова, в этом году сельхозпредприятия получили господдержку на сумму почти 1,3 млрд рублей. Деньги пошли на финансирование шести программ агропромышленного комплекса.

Согласно озвученной руководителем информации, Орловская область успешно справилась с достижение основных показателей. В частности, с ростом производства в сфере разведения скота, птицы, а также производстве пищевых продуктов, выработке зерна и так далее.

- В настоящее время объем экспорта продукции АПК составляет 83,7 млн долларов США (121% к уровню 2019 года) Кроме того, в результате реализации проектов госпрограммы будет создано 1854 новых рабочих мест, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.