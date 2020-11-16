В Орле прошел турнир по дзюдо памяти Вячеслава Селихова. Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орле прошел традиционный ежегодный турнир по дзюдо памяти Вячеслава Селихова. В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов, в возрасте от 12 до 14 лет. В этом году гостей из соседних регионов немного – только курский Железногорск. Но все же схватка за призовые места была зрелищной.

Соревнования проходили в нескольких весовых категориях. Спортсмены из Железногорска одержали победу в следующих категориях: Иван Серов (42 кг), Егор Рафейчик (46 кг), Руслан Сафиулин (50 кг) и Дмитрий Трунов (свыше 81 кг).

Орловцы также не остались без призовых мест. В весовой категории 55 килограмм победителем стал Михаил Халяев из Ливен. Также призовые места у спортсменов из Орла - Сергея Нерсисяна (60 кг), Адама Ганиева (66 кг), Тимофея Мартынова (73 кг) и Александра Студенникова (81 кг).

- Победители удостоились кубков, грамот и медалей, призеры — грамот и медалей. Турнир проводится управлением социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации Орла совместно с Федерацией дзюдо и самбо, - сообщает пресс-служба мэрии Орла.

СПРАВКА «КП»

Вячеслав Викторович Селихов - первый тренер Орловской области по дзюдо, пятикратный чемпион Белоруссии по вольной борьбе. За время работы воспитал десятки спортсменов, среди которых пять мастеров спорта.

Первая спортивная секция по дзюдо была открыта под его руководством в 1974 году. Уже через год воспитанники Вячеслава Селихова принимали участие в Шестой спартакиаде народов СССР.