Коронавирус в Орловской области, последние новости на 16 ноября 2020: порог в 14 тысячам заболевших пройден

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 16 ноября Фото: Архив "КП"

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по регионам России, свежие данные о динамике представил федеральный оперативный штаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 16 ноября 2020 года.

Количество заболевших в Орловской области перешагнуло новый психологический рубеж в 14 тысяч. За сутки заразилось еще 130 человек, таким образом за время пандемии заболели уже 14080 орловцев.

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Накануне выписано из больниц или снято с домашнего наблюдения 48 человек. Суммарно число выздоровевших составляет 10 867 орловцев.

О новых летальных случаях за последние сутки оперативный штаб не сообщает. Всего зафиксирована 171 смерть: у пациентов был лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.

Инфографика https://yandex.ru

Ограничения, связанные с коронавирусом, продолжают действовать в Орловской области. Так, продлен запрет на работу увеселительных заведений и заведений общепита в ночное время. Из-за распространения коронавируса бары, клубы, кафе должны закрываться в 23.00.

Мы следим за развитием ситуации.