От флористов до охранников: Орловская область перевыполнила план по обучению предпенсионеров

Какие профессии осваивает старшее поколение в Орловской области? Фото: Архив "КП"

В Орловской области начали подводить итоги очередного года обучения предпенсионеров в возрасте от 50 лет и старше. Региональные власти уверяют, область вновь перевыполнила план - вместо запланированных 220 человек обучение прошли уже более 300.

Какие же профессии осваивают представители старшего поколения в Орловской области? Предпенсионеры учатся на флористов, охранников, операторов котельной и сварщиков, кадровиков, водителей погрузчика, специалистов по информационным ресурсам, охране труда, правовой грамотности, а также повышают квалификацию по специальностям 1С: Бухгалтерия, 1С: Торговля и склад и изучают сметное дело в строительстве.

- Обучение проводится по профессиям и специальностям, пользующимся спросом на региональном рынке труда. 96% от общего количества участников нацпроекта «Демография» нашли работу или сохранили свое рабочее место, если обучались от организации. Незанятым гражданам предпенсионного возраста выплачивается стипендия, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.