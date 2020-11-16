На орловской трассе столкнулись две «Газели»

В воскресенье, 15 ноября, в Троснянском районе не смогли разъехаться две «Газели». Авария на 433 км трассы М-2 Крым произошла в районе двух часов дня.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, медики и спасатели МЧС. Было установлено, что 39-летний водитель «ГАЗ-22171» поворачивал налево и не уступил дорогу машине «ГАЗ», ехавшей по главной дороге.

- В результате ДТП две пассажирки автомобиля «ГАЗ», женщины 79-ти и 62-х лет, получили телесные повреждения. Им была оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.