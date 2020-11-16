За пять лет в Орле планируют расселить 127 аварийных домов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В мэрии Орла озвучили планы по расселению аварийных домов. В ближайшие пять лет новое жилье должны получить жильцы 1 тысячи 364 квартир, расположенных в 127 многоквартирных домах. Речь идет о жилом фонде, получившем статус аварийного до 1 января 2017 года.

Пока выкуплено 64 жилых помещения. В собственность города перешли квартиры в новостройках - 17 квартир в доме №48 по улице Космонавтов и 36 в доме №18 по улице Родзевича-Белевича. Таким образом, 53 семьи должны получить ключи от квартир по договорам социального найма до конца 2020 года.

- В 2020-2021 году планируется расселить 111 жилых помещений в 13 многоквартирных домах. Объем финансирования – 142,36 млн рублей. Сейчас производится выкуп 22 квартир. Также запланирован выкуп еще 39 жилых помещений. Уже произведена оценка их стоимости, - сообщает пресс-служба мэрии Орла.