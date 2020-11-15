Новая неделя в Орле будет морозной, ожидается снег

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле наступающая неделя обещает быть морозной. Публикуем полный прогноз погоды в Орле на 16-21 ноября.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 16 ноября температура воздуха -4...-2 градуса, в ночное время небольшой снег, днем без осадков и облачно с прояснениями. Ветер северный 5 м/с, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Во вторник 17 ноября на термометрах -6...-2 градуса. Юго-восточный ветер 4 м/с, давление 759 мм рт.ст. Облачно с прояснениями, без осадков.

В среду 18 ноября вновь морозно: -5 в ночное время и -1 днем. Ветер южного направления 4 м/с, давление поднимется до 762 мм рт.ст. Без осадков, небольшая облачность.

В четверг 19 ноября -5...-1. Вновь выглянет солнце, осадков не ожидается. Ветер южный, скорость увеличится до 6 м/с. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В пятницу 20 числа в ночное время -5 градусов, днем воздух прогреется до +1. Ожидается небольшая облачность без снега и дождя. Давление опустится до 753 мм рт.ст., ветер сохранит направление и скорость.

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