У орловцев в этом году украли 160 мобильников

В Орловской области в этом году зафиксировано 160 краж мобильных телефонов. В полиции отмечают, что зачастую кражи происходят из-за неответственного отношения самих владельцев к своему имуществу.

По всем случаям краж возбуждены уголовные дела, большая часть преступлений раскрывается. В пресс-службе УМВД России по Орловской области рассказали об одном недавнем случае. В Северном районе города мошенник обманул местного жителя в подъезде дома - похитил у него телефон. Полицейские завели уголовное дело и взялись за розыск вора, через какое-то время им удалось его установить.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался житель 38-летний житель Орла. В настоящее время ведется следствие, фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - пояснили в пресс-службе.

Подозреваемому грозит штраф в несколько сотен тысяч рублей или угодить за решетку на срок до пяти лет.

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