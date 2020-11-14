Жителя Орла поймали в магазине на краже 11 банок кофе

Краденый товар орловец пытался пронести мимо кассы Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле местный житель попался в супермаркете на краже 11 банок кофе. Он пытался пронести мимо кассы товар на сумму больше чем 5000 рублей.

Инцидент произошел в Северном районе. Работники сетевого супермаркета, расположенного на улице Блынского, заметили подозрительного покупателя и нажали тревожную кнопку. На место прибыли росгвардейцы. Продавцы пояснили, что магазин пытается покинуть человек, который явно не хочет расплачиваться за товар. Так оно и оказалось.

- Злоумышленника задержали на выходе из магазина и передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как оказалось, ранее местный 28-летний житель неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.