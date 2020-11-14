В Орле проезд по Васильевской и Розы Люксембург будет ограничен Фото: Архив "КП"

В Орле еще на двух улицах введено временное ограничение для движения транспорта. Речь идет о Васильевской и Розы Люксембург.

По улице Васильевской сложности с проездом у водителей возникнут на участке от Западного переулка до Карачевского шоссе. На Розы Люксембург это участок от Комсомольской до Черкасской улицы.

- На этих участках будут устанавливать недостающие средства организации и регулирования дорожного движения, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе администрации Орла.

Ограничения, по планам, продлятся до 30 ноября.

Напомним, до 29 числа в Орле ограничено движение еще на нескольких улицах из-за демонтажа пешеходных ограждений. Список здесь.