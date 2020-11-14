В орловском райцентре Колпна открыли автогородок

Фото: orel-region.ru

В районном центре Колпна Орловской области открыли автогородок. Строительство его обошлось почти в 2 миллиона рублей.

Автогородок появился на территории Колпнянского лицея, оборудовали его в рамках национального проекта "Жилье и комфортная среда". Этот объект - модель реального города с проезжей частью, которая позволит обучать детей безопасности на дорогах и правилам дорожного движения.

- На учебно-тренировочной площадке смоделирована асфальтированная проезжая часть со светофорами, пешеходными переходами, дорожными знаками, остановками, шлагбаумом. Изучать правила дорожного движения, не только с точки зрения пешехода, но и водителя, помогут два веломобиля голландского производства, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.