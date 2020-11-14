Коронавирус в Орловской области: за пандемию заболело 1420 медиков

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

Глава департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин провел очередной онлайн-брифинг с журналистами. Одной из тем, которая обсуждалась в его ходе, стала заболеваемость коронавирусом среди медицинских работников.

Как рассказал чиновник, за все время наблюдения заразились COVID-19 1420 врачей и медработников. А на сегодняшний день переболевает 96 медиков с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

В Орловской области число заболевших коронавирусом превышает 13,6 тысяч человек, выздоровевших больше 10,6 тысяч, умерло 166 орловцев с диагностированным COVID-19/