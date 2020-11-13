Первый снег в Орле ожидается на выходных

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области первый снег ожидается в грядущие выходные. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 14 15 ноября.

Как сообщает Росгидрометцентр, ночь с пятницы 13 ноября на субботу 14 ноября будет холодной, столбики термометров опустятся до отметки в -4 градуса. Днем будет пасмурно, осадков не ожидается. Температура +1 градус, ветер бго-восточный 4 м/с, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В ночь с субботы на воскресенье, 15 ноября, термометры покажут -3 градуса, ожидается небольшой снег. В дневное время, правда, температура будет уже со знаком "плюс" - ожидается до +1 градуса, а также снег с дождем. Ветер сохранит направление и скорость, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, на будущей неделе выглянет солнце и ударят морозы до -6 градусов.

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