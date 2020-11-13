Коронавирус в Орловской области: за время пандемии не заболел ни один новорожденный

В Орловской области не зафиксировано случаев заражения коронавирусом младенцев Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области за период пандемии ни один новорожденный не заболел коронавирусом. Об этом сообщил глава регионального Департамента здравоохранения Иван Залогин во время онлайн-брифинга с журналистами.

- В Орловской области за период пандемии не зафиксировано случаев заражения COVID-19 у новорожденных. Напомню, что дети считаются новорожденными первые 28 дней после рождения, - сообщил Залогин.

Он отметил также, что коронавирусная инфекция не передается от матери к ребенку.

Напомним, в Орловской области на 13 ноября 2020 года зафиксировано 13 684 случая заражения COVID-19 среди населения. Сегодня подтвердилось еще 136 фактов заболевания.