В Орловской области полиция разыскивает подозреваемого в особо тяжком преступлении

Конфиденциальность гарантируется!

В Орловской области полицейские разыскивают подозреваемого в особо тяжком преступлении. ОМВД по Глазуновскому району просит сообщать любую информацию о его местонахождении.

Разыскиваемый - Кудинов Вячеслав Викторович 1973 года рождения. Одет он был в черное: брюки, куртку, кроссовки.

- Лицам, располагающим информацией о его местонахождении, просим сообщить по телефонам дежурной части ОМВД России по Глазуновскому району (84867) 52-13-31, 2-14-7l или 55-11-12 –Управление уголовного розыска регионального УМВД, либо 02 (с мобильного 102), - обращаются к орловцам в УМВД России по Орловской области.

Конфиденциальность гарантируется.