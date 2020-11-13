В Орле СК завершил расследование уголовного дела горожанина готовящего массовые убийства

Дело передано в суд Фото: Архив "КП"

В Орловской области следственный комитет завершил расследование уголовного дела 23-летнего горожанина, готовящего массовые убийства. По версии следствия, орловец даже собрал команду единомышленников и проводил тренировки.

Орудием для воплощения в жизнь своего плана молодой человек выбрал огнестрельное оружие и зажигательные смеси. Он даже специально прошел курсы по обращению с оружием.

- Обвиняемый разработал план действий, согласно которому приискал соучастников преступления, провел тренировки, направленные на отработку навыков применения оружия, приобрел огнестрельное оружие и определился с местом совершения преступления, - рассказала "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

О подготовке к убийствам общеопасным способом стало известно правоохранительным органам. Орловца задержали. Уголовное дело следком возбудил и расследовал по статье 105 УК РФ "приготовление к убийству двух и более лиц, путём совершения общеопасным способом".

Теперь расследование завершено и его фигуранту придется отвечать за свои действия перед законом: материалы переданы в суд.